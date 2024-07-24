Эшли Бенсон и Джейк Лэси ограбят стрип-клуб в фильме «Мертвая хватка»

Режиссер Кларк Дьюк («Криминальные боссы») завершил съемки своего нового фильма «Мёртвая хватка» (Stranglehold). Главные роли в комедийном триллере исполнили Эшли Бенсон («Отвязные каникулы», «Пустошь»), Джейк Лэси («Белый лотос», «Яблоки никогда не падают»), Джастин Лонг («Крепкий орешек 4.0», «Варвар») и Рон Перлман («Пекарь», «Папа из спецназа»).

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Как сообщает Deadline, в центре сюжета Бэйли (Бенсон) – танцовщица с большими мечтами. Ей и ее мужу, ветерану армии Тиму (Лейси), надоело жить в маленьком городке в Арканзасе, поэтому они решают ограбить стриптиз-клуб, в котором Бэйли работает. Жанр фильма описывается как жаркий южный экшн в духе братьев Коэнов с отсылками к «Собачьему полдню» и «Крепкому орешку».

Сценарий Кларк написал вместе с братом Чандлером Дьюком и Биллингтоном Гарретом. Для Дьюка это вторая полнометражная режиссерская работа. Он более известен как актер, в том числе по фильмам «Пипец», «Машина времени в джакузи» и роли стажера Кларка в сериале «Офис», где снимался вместе с Джейком Лэси, сыгравшим его приятеля, стажёра Пита. С тех пор они дружат, и Джейк снимался также в «Криминальных боссах».