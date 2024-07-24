В Архангельске кинофестиваль Arctic open объявил о начале приема заявок

Международный кинофестиваль Arctic open, который пройдет в Архангельске с 5 по 8 декабря, объявил о начале приема заявок, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля. В конкурсе четыре номинации: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино, фильмы для детей и юношества.

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"Arctic open начинает прием заявок на конкурс. Победителей определят в четырех номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино, в отдельную категорию войдут фильмы для детей и юношества. Заявки от режиссеров и продюсеров принимаются до 1 октября 2024 года", - сказали в оргкомитете.



Шорт-лист конкурсной программы объявят 10 ноября. Фестиваль будет проходить в восьмой раз на пятнадцати площадках в шести городах Архангельской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

После конкурсных показов кинофестиваля лучшие фильмы в ходе киномарафона увидят жители районов области и других регионов страны: в Республике Коми, Ненецком автономном округе, Свердловской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях и других. Следующим летом в трех районах Архангельской области ребята Школы кино "Север" под руководством наставников снимут свои первые игровые короткометражные фильмы по произведениям детских северных писателей, объединенные в киноальманах "Север, я люблю тебя!".

Киноархипелаг

Образовательная, конкурсная, культурная программы в этот раз объединены в годовой социокультурный проект "Киноархипелаг" - точка притяжения для кросскультурного, междисциплинарного и межрегионального сотрудничества в сфере кино и культуры с арктической тематикой.

"Киноискусство, как архипелаг, состоящий из множества островов, является на Arctic open объединяющей платформой универсальных социально-культурных событий, экспериментальных международных и межрегиональных творческих коллабораций в сфере креативных индустрий, дающих возможность людям с разными интересами и бэкграундами встречаться, общаться и сотрудничать", - рассказала директор кинофестиваля Тамара Статикова.



В образовательную программу кинофестиваля войдут пять проектов. Первый из них - "Кинооптика" для театральных драматургов также начал прием заявок. На конкурсной основе в сценарную мастерскую войдут восемь драматургов, которые за 12 онлайн-занятий напишут сценарий игрового короткометражного фильма с обязательным условием места действия - Архангельск и его окрестности. Финальным результатом будет презентация проектов 7 декабря 2024 года и выпуск сборника киносценариев короткого метра. Заявки принимаются до 10 августа.

В лаборатории "Киноарт" создателей анимации будут учить работе с нейросетями. В 2024 году пройдет киноквест для зрителей на тему "Сними свое кино. Семья Севера". В совместном с "Союзмультфильмом" образовательном проекте "Киношанс" детские любительские студии анимации из Арктической зоны РФ представят на питчинге свои идеи.

Культурная программа "Киноэкспо" познакомит зрителей с историей костюма советского кино на выставке "100 лет Мосфильму", а "Киноэтно" вовлечет в экспериментальный этнический мультипроект "Джаз бас театр" Алекса Ростоцкого.

О фестивале-2023

Участниками и зрителями проекта VII Международного кинофестиваля Arctic open за 11 месяцев стали больше 28 тыс. человек. В образовательной программе киносмотра прошли обучение 52 специалиста сферы культуры и образования в Архангельской области и Республике Коми, получив знания по организации киноклубов и основам режиссуры в Школе кинопедагога. В Архангельск на кинофестиваль в ноябре и декабре 2023 года приехали 123 кинематографиста из России и 9 стран: Ирана, Китая, Узбекистана, Мексики, Грузии, Великобритании, Турции и Азербайджана, Индонезии.

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "Киноархипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России.

Соорганизатор - Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова.