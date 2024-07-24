Иван Добронравов снимает сериал «Никто не знает про Маньпупунер»

Съемки приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр» онлайн-кинотеатра Okko стартовали в конце июля 2024 года. Это режиссерский дебют актера Ивана Добронравова («Возвращение», «Райцентр»), главные роли в проекте исполнят Александр Метелкин, Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич. В числе продюсеров – Анна Добронравова, Федор Добронравов, Виктор Добронравов.

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В центре повествования – начинающий режиссер, который узнает, что ему осталось совсем недолго жить. Никита приглашает трех своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие, задуманное десять лет назад. Оно оборачивается серьезным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди.

Автором идеи проекта выступил Антон Алексашин, совершивший восхождение на плато Маньпупунёр – одно из самых мистических и труднодоступных мест России – и открывший его для всей команды, а автором сценария – Иван Заваруев («Императрицы», «Петр I»).

Премьера состоится на Okko в 2025 году.