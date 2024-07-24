Режиссер указал на два аспекта, которые губят российскую культуру

Миссия современной российской культуры заключается в возвращении к народу и традициям, считает продюсер, театральный режиссер, создатель и руководитель Нового театра Эдуард Бояков. В интервью NEWS.ru он отметил, что пора отбросить «колониальную зависимость» и «обезьянье подражание».

© РИА Новости

"Возвратиться к народу, к земле, к истории, к традиции. Избавиться от колониальной зависимости, от обезьяньего подражания. Сделать Россию живой, современной, великой. И вместе с тем связанной с традицией. Очень многое дает великое прошлое. На него мы можем и должны опереться. Но оно не решит наших проблем. Следующий вопрос — куда идем, в какое будущее?" — сказал режиссер.



Бояков подчеркнул, что важно связать традицию и авангард. По его словам, сочетание диалектической традиции и новации и есть русский код и путь.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что Россия должна сосредоточиться на самой себе, осмыслить проблемы рефлексии по отношению к большому миру. По его словам, надо сменить маркеры и критериальный ряд. Швыдкой признался, что очень не любит, когда отечественные фильмы и мюзиклы сравнивают с Голливудом или Бродвеем и говорят, что наши не хуже.