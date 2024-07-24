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Лучшие новые детективы, которые необходимо посмотреть

24 июля отмечается День частного сыщика — ровно 249 лет назад на свет появился Эжен Франсуа Видок, один из первых детективов и основатель уголовного розыска. По такому случаю кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает сразу о четырех свежих сериалах, посвященных людям этой профессии. Среди них — хит этой весны с Колином Фарреллом, сиквел первого классического нуара «Мальтийский сокол» с Клайвом Оуэном и технотриллер со звездой «Короны» Эммой Коррин (который тоже не обошелся без Оуэна).

Стоит посмотреть: четыре лучших детектива за последнее время
© Кадр из трейлера сериал "Смерть и другие подробности"

«Месье Спейд» («Monsieur Spade»), созд. Скотт Фрэнк и Том Фонтана

Где смотреть: на AMC, в Okko и «Амедиатеке».

Роман Дэшила Хэмметта «Мальтийский сокол», открывающий цикл о частном детективе Сэме Спейде, экранизировали трижды, но именно последняя попытка, которую Джон Хьюстон предпринял в 1941 году, стала великой: картина запустила моду на нуар в кино, а из Хамфри Богарта сделала звезду космического масштаба. С тех пор Спейд дважды возвращался на экраны (не считая британского пародийного кроссовера «Странная история конца цивилизации, какой мы ее знаем»): сначала в 1975 году в провальном комедийном сиквеле «Черная птица», а теперь — в мини-сериале «Месье Спейд» с Клайвом Оуэном.

По сюжету Спейд благодаря работе оказывается в небольшом городке на юге Франции, влюбляется в богачку — да так там и остается, пряча шляпу с револьвером в шкаф. Однако спустя несколько лет ему, уже печальному вдовцу, приходится вернуться в строй: в местном монастыре происходит жестокое убийство шестерых монахинь. Причем в случившемся как-то замешана юная Тереза (Кара Боссом) — воспитанница монастырского детдома, из-за которой Спейд и очутился по другую сторону Атлантики.

Переезд из Сан-Франциско вообще оказывается ключевым моментом: поначалу «Месье Спейд» строит из себя если не сиквел, то наследника «Мальтийского сокола», но нуарного мрака хватает примерно на серию. Дальше сериал сдается под натиском вечного солнечного лета и разворачивается скорее в парадигме французской новой волны (жанр там в конечном счете совсем другой, но не будем спойлерить). Признаться, берет зависть: некогда круто сваренный детектив теперь мирно булькает в бассейне, лучшей пенсии сложно придумать.

«Смерть и другие подробности» («Death and Other Details»), созд. Хайди Коул Макадамс и Майк Уэйз

Где смотреть: на Hulu.

Роскошный пароход «Варуна», тщательно отреставрированный энтузиастом Сунилом Бхандари (Рахул Коли), должен стать местом действия двух важнейших событий в истории компании Collier Mills. Во-первых, ожидается объявление об отставке ее главы Лоуренса Кольера (Дэвид Маршалл Грант), который собирается передать бразды правления своей дочери Анне (Лорен Паттен), во-вторых, — заключение крупной сделки с китайской миллиардершей Силией Чун (Лиза Лу). Вместо этого «Варуна» оказывается куда более мрачным местом: через пару дней после отплытия в каюте обнаруживают труп одного из пассажиров (Майкл Глэдис), прибитый к стене гарпуном. За расследование берется необычный дуэт: Имоджен Скотт (Вайолетт Бини) — молодая подруга Анны, в детстве взятая Кольерами на попечение, и нанятый китайцами знаменитый сыщик Руфус Коутсворт (Мэнди Патинкин), который 18 лет назад оставил нераскрытой гибель матери Имоджен.

В любом расследовании приходится снимать слои чешуек с луковицы, чтобы добраться до сути. Так и здесь: нужно продраться сквозь нелепое название «Смерть и другие подробности» (едва ли выигрывающее у рабочего варианта «Карьерные возможности в сфере убийств и увечий») и заведомо сомнительную попытку стриминга Hulu повторить собственный успех «Убийств в одном здании», скрестив солнечную сатиру «Белого лотоса» с герметичным детективом Агаты Кристи. Однако если справиться с такой несложной задачей, под шелухой обнаружится вполне недурная вещь — будь она, скажем, книгой, ее стоило бы рекомендовать в качестве незатейливого пляжного чтения. «Смерти и другим подробностям» заметно недостает изящества, но свое обаяние у этой истории, щедрой на лихие твисты, определенно есть. А закрытие после первого сезона ей даже к лицу.

«Убийство на краю света» («A Murder at the End of the World»), созд. Брит Марлинг и Зал Батманглидж

Где смотреть: на Hulu.

Если в «Месье Спейде» вокруг Клайва Оуэна царит солнечная идиллия, то в «Убийстве на краю света» он оказывается в сердце неприветливой снежной пустыни. Точнее, сам зазывает туда (в отель посреди исландских фьордов) восемь знаменитостей на брейншторм-ретрит. Одна из получивших приглашение техномагната Энди Ронсона — Дарби Харт (Эмма Коррин), сыщица-любительница и писательница-дебютантка, прозванная «зумерским Шерлоком Холмсом». Первое время девушка не вполне понимает, что ей тут делать, но вскоре этот вопрос отпадает: в живых остаются только семь гостей.

Этот ледяной технотриллер, придуманный авторами культового шоу «ОА» Брит Марлинг и Залом Батманглиджем, вошел в список лучших сериалов 2023 года по версии «Газеты.Ru». Во многом за счет того, что героиня Эммы Коррин действительно тянет на статус «зумерского Шерлока»: вместо шляпы с двумя козырьками — крашеные волосы, а вместо познаний о сигарном пепле и лондонской грязи — впечатляющие хакерские навыки. Обаятельности Дарби Харт вполне может хватить на множество экранных дел; это роднит ее с Бенуа Бланком из «Достать ножи» Райана Джонсона. Главное достоинство «Убийства», впрочем, состоит в другом: сериал отлично дает понять, как выглядела бы джонсоновская «Стеклянная луковица», окажись Стиг Ларссон ее сценаристом. Спойлер: великолепно.

«Шугар» («Sugar»), созд. Марк Протасевич

Где смотреть: на Apple TV+.

Спустя девять лет после релиза второго сезона «Настоящего детектива» Колин Фаррелл возвращается в калифорнийский нуар. Но с оговорками: в отличие от угрюмого коррумпированного детектива Велкоро, частный сыщик Джон Шугар, занятый поисками внучки легендарного голливудского продюсера, — существо, полное гуманизма и нежности. Соответственно, каноны жанра в «Шугаре» подвергаются довольно серьезному пересмотру, причем для наглядности классика тут постоянно цитируется: в кадре то и дело буквально возникают куски старых нуаров (и не только). В итоге ощущение от сериала такое, будто в жаркий день вместо классического (так скажем, круто сваренного) кофе случайно налили айс-латте, и только после первого глотка приходит внезапное понимание, что его-то и надо было брать изначально. Но вообще на добродушие «Шугар» настраивает с первых же секунд заставки под Street Fighter Mas Камаси Вашингтона; как отмечал музыкальный журналист Александр Горбачев, работы джазмена иногда звучат, будто саундтреки к фильмам Эльдара Рязанова, если бы действие разворачивалось в Лос-Анджелесе.

Сериал стал своего рода возвращением в строй сценариста Марка Протасевича, который в 2000 году дебютировал с фантастическим психотриллером «Клетка», затем написал фильм-катастрофу «Посейдон», постапокалиптику «Я — легенда» и первого «Тора», а после американского ремейка «Олдбоя» затих лет на десять. «Шугар» — его первый телевизионный опыт, и сразу, что называется, в дамки: шоу стало одним из самых заметных релизов минувшей весны, даром что выходит на стриминге Apple TV+ (который, как пишет Bloomberg, набирает за месяц меньше просмотров, чем Netflix за день).

Поскольку «Шугар» не прошел незамеченным, вы, возможно, слышали о том-самом-твисте-в-конце-той-самой-серии. Чтобы не вдаваться в спойлеры, осторожно отметим, что жанровыми модуляциями щеголяют три из четырех сериалов в этом списке, но сериалу с Колином Фарреллом досталась самая радикальная.

Фильмы и сериалы
Посейдон
Мальтийский сокол
Клетка
Тор
Настоящий детектив
Скотт Фрэнк
Мэнди Патинкин
Стиг Ларссон
Шерлок Холмс
Майкл Глэдис
Колин Фаррелл
Райан Джонсон
Дэвид Маршалл
Клайв Оуэн
Александр Горбачев
Эльдар Рязанов
Netflix
Apple