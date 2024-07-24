Кинокритик подверг сомнениям успех байопика про Трампа в России

Байопики далеко не всегда становятся блокбастерами, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская, а Давид Шнейдеров усомнился в российских перспективах «Ученика» на фоне «тотального антиамериканизма».

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Российский зрителей не сильно заинтересует фильм «Ученик», рассказывающий о молодости кандидата в президенты США Дональда Трампа, предположили в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская и кинокритик Давид Шнейдеров.

Премьера фильма картина Али Аббаси «Ученик» прошла в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, при этом пока нет договоренностей о его прокате в США. На этом фоне СМИ сообщили, что картину покажут в России в конце октября, накануне президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. Ромодановская усомнилась, что «Ученик» вызовет бум в российских кинотеатрах.

«Безусловно, у этого фильма есть сильные стороны: и громкое имя самого героя, и известный актер Себастиан Стэн, отчасти сработают и новости про президентскую гонку в Америке. Тем не менее, это авторский фильм и он не рассчитан на широкую аудиторию. Не думаю, что в российском прокате будет какой-то взрыв от этого фильма. Байопики (биографические фильмы – прим. НСН) всегда востребованы, всегда интересно заглянуть в частную жизнь кумиров, но тут более важную роль играет то, как снят этот фильм. Например, фильм про Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" действительно стал блокбастером», - сказала главред ProfiCinema.



Давид Шнейдеров также выразил уверенность, что россияне не пойдут на фильм о Трампе.

«Учитывая тотальный антиамериканизм последнего времени, думаю, что россияне не пойдут смотреть кино про Трампа. Пойдут только те, кто интересуется политикой, понимают международную ситуацию и им интересен Трамп, как персона», - пояснил собеседник НСН.



Ранее Давид Шнейдеров говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что и Голливуд, и Калифорния в целом сейчас «демократические», поэтому там будут стараться сделать все для поддержки соперницы Дональда Трампа на президентских выборах, Камалы Харрис.