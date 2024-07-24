Опубликован трейлер мультфильма «Формула воды»

В октябре на российские экраны выйдет мультфильм «Формула воды». О чем будет эта лента, кто работал над ее созданием, на какие зарубежные картины она похожа?

© Кадр из трейлера мультфильма "Формула воды"

О чем мультфильм «Формула воды»

Сюжет мультфильма строится вокруг истории подростка по имени Дана. Она живет на одном из островов планеты-океана Эрея. Девушка существует среди сине-фиолетовых мутантов, которые не принимают ее. Главную ценность на планете Эрея представляет пресная вода.

В один момент Дана становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к сокровищу, а именно — источнику питьевой воды. Спасаясь от бандитов, девушка знакомится с труппой бродячих артистов цирка. Вместе с ними Дане предстоит оказаться в центре ярких и опасных приключений, узнать, что такое настоящая дружба, и разгадать тайну сокровища, за которым охотятся пираты.

Кто занимается производством «Формулы воды»

Над полнометражной картиной «Формула воды» при поддержке Фонда кино и «Сбера» работали киностудия «Союзмультфильм», студия Magic Factory, онлайн-кинотеатр Okko и компания «Атмосфера кино». Партнерами проекта также выступают медиахолдинг МАЕР и маркетплейс Ozon.

В создании ленты приняли участие разные звезды кино и шоу-бизнеса. Среди них Niletto, Юлия Гаврилина, народный артист РФ Сергей Гармаш, заслуженные артисты России Александр Олешко и Борис Смолкин, а также Эвелина Бледанс, DJ Грув и другие.

«Это совершенно новаторский проект, для которого разработана масштабная мультвселенная, по сути, целая планета со своими жителями и историей. Помимо этого, „Формула воды“ — это красивый фильм-метафора о победе дружбы, любви, творчества и самой жизни, которую олицетворяет в этом фильме пресная вода», — рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.



Помимо приключенческой тематики, в ленте также есть актуальная для всего мира экологическая составляющая. Внимание зрителей хотят привлечь к вопросу о том, каким будет будущее и место пресной воды в нем.

Премьера мультфильма «Формула воды» запланирована на 3 октября.

С какими лентами сравнили «Формулу воды»

Пользователи Сети уже начали сравнивать ленту с другими мультфильмами на тему элементов и путешествий. Глядя на фиолетовых мутантов, многие сразу подумали об «Аватаре». Кроме того, одна из первых сцен, показанных в трейлере, едва ли не повторяет эпизод из второй части ленты Джеймса Кэмерона, в котором дети Джейка Салли и Нейтири прибывают на другой остров и выглядят там чужаками.

Сюжетная линия, прикованная к теме воды, вызвала у пользователей ассоциации с мультфильмом «Элементарно», рассказывающим о жизни стихий в Элемент-Сити, где представители огня, воды, земли и воздуха живут вместе. В центре сюжета картины — история дружбы сильной и вспыльчивой Эмбер с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом.

Некоторые пользователи предположили, что создатели мультфильма также могли вдохновиться аниме «Дети моря». Лента рассказывала историю о девочке Руки, познакомившейся с необычными братьями, которых 10 лет назад обнаружили возле филиппинских берегов. Мальчики выросли в море и теперь подвергаются тщательному изучению. В это время морские обитатели по всему миру начинают странно себя вести, океанологи ожидают некий морской фестиваль, а новый друг Руки показывает ей падающие в море метеориты.