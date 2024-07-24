Драма «‎Стыд» открыла фестиваль кино стран Латинской Америки

Драма "Стыд" мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо, которая получила главный приз на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), стала фильмом открытия фестиваля кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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Картина была удостоена на минувшем кинофестивале статуэтки Золотого Святого Георгия и приза за лучшую мужскую роль. Фильм представил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас.

Всего в программе киносмотра 13 картин, которые представляют 11 стран, в том числе Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Уругвай, Эквадор. Кинопоказы фестивальной программы пройдут с 24 по 28 июля в кинотеатре "Иллюзион" и кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Фильмы представят специально приглашенные гости.

"Формат именно кинофестиваля, именно кинофестивальный блок, который мы уже второй год совместно с коллегами, с дипломатическими представительствами проводим в Москве в рамках фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пользуется огромным успехом. Мы это видим и сейчас наглядно: у нас полное фойе. Есть и полнометражное кино, и короткометражные работы, и блоки из документальных фильмов", - рассказала в беседе с ТАСС директор департамента по связям с общественностью Госфильмофонда России Юлия Брагина, отметив, что в этом году взят курс на современное кино латиноамериканских стран. "Кино, которое смотрят в странах Латинской Америки. Кино, которое побеждает - например, на прошедшем Московском международном кинофестивале победил мексиканский фильм, которым мы сегодня с удовольствием открываем наш киносмотр", - уточнила она.



По ее словам, в 2024 году формат фестивального кинопоказа дополнили фотовыставками работ латиноамериканских художников.

"Первая фотовыставка уже разместилась [в кинотеатре "Иллюзион"]. Каждый день мы будем обновлять эти работы. И, собственно, уже с фойе наш зритель сможет погрузиться в атмосферу Латинской Америки", - добавила Брагина.



О фестивале

Фестиваль кино организован при активном участии Госфильмофонда России в рамках Фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского Бассейна, который пройдет в столице с 20 по 28 июля.

Все фестивальные показы бесплатные по предварительной регистрации на сайтах кинотеатров "Иллюзион" и "Государственной Третьяковской галереи".

Фестиваль продлится до 28 июля. В его программу вошли полнометражные картины "Юноша также хотел бы подводную лодку" (2020, режиссер Алекс Пиперно, 18+), "Гунгуна" (2015, режиссер Эрнесто Алемани, 18+), "Птицелюбы: путешествие через Северную Колумбию под пение птиц" (2019, режиссер Грег Бликни, 18+), "Вкусный сухофрукт" (2019, режиссер Ана Каридад Санчес, 18+), "Эльза и Фред" (2005, режиссер Маркос Карневале, 18+), "Черные креолы: воспоминания и идентичность" (2011, режиссер Мария Хосе Альварес, Марта Кларисса Эрнандес, 18+).