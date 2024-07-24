«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории кино

По итогам очередного дня проката сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,452 млрд. Теперь новая работа Pixar уверенно занимает первую строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

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Ранее рекордсменом было «Холодное сердце 2» — работа Disney удерживала лидерство пять лет подряд. Авторы картины опубликовали открытку с главными героями, где поблагодарили зрителей за поддержку.

"Мы поражены любовью к «Головоломке 2», которые выражают зрители со всего мира. Спасибо, что присоединились к нашему невероятному аттракциону эмоций."



Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории

«Головоломка 2» — $ 1,460 млрд;

«Холодное сердце 2» — $ 1,451 млрд;

«Братья Супер Марио в кино» — $ 1,361 млрд;

«Холодное сердце» — $ 1,274 млрд;

«Суперсемейка 2» — $ 1,242 млрд.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера ленты состоялась 14 июня, а в цифровых сервисах лента появится осенью.