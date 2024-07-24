Опубликован тизер «Совершенного незнакомца» с Тимоти Шаламе

Компания Searchlight Pictures UK представила тизер байопика режиссера Джеймса Мэнголда, посвященного жизни Боба Дилана.

© Кадр из тизера фильма "Совершенный незнакомец"

Главные роли в киноленте исполнили Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг. Компанию на экране им составили Моника Барбаро, Эдвард Нортон, Ник Офферман, Бойд Холбрук и П.Дж. Бирн.

Сценарий фильма основан на книге Элайджи Уолда «Dylan Goes Electric». Над ним также работал Джей Кокс, в профессиональной копилке которого числятся проекты «Банды Нью-Йорка» и «Молчание».

Дата премьеры пока не известна.

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