Новый ромком от Netflix стремительно набирает популярность
Новая романтическая комедия от Netflix «Вид со скалы» («Find Me Falling») стремительно набирает популярность на стриминговой платформе. Об этом сообщает издание Screen Rant.
Netflix в очередной раз составил список самых просматриваемых (в период с 15 по 21 июля) на платформе фильмов. «Вид со скалы» расположился в нем на первой позиции, что является впечатляющим результатом для пяти дней, прошедших с момента релиза.
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Сюжет киноленты следующий. Рок-музыкант, переживающий не самый удачный этап своей жизни, сбегает на средиземноморский остров. Там он сталкивается с бывшей возлюбленной, расставание с которой прошло довольно болезненно.
Главные роли в ромкоме исполнили Гарри Конник младший, Агни Скотт и Али Фумико Уитни.
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