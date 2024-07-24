Новый ромком от Netflix стремительно набирает популярность

Новая романтическая комедия от Netflix «Вид со скалы» («Find Me Falling») стремительно набирает популярность на стриминговой платформе. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из трейлера фильма "Вид со скалы"

Netflix в очередной раз составил список самых просматриваемых (в период с 15 по 21 июля) на платформе фильмов. «Вид со скалы» расположился в нем на первой позиции, что является впечатляющим результатом для пяти дней, прошедших с момента релиза.

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Сюжет киноленты следующий. Рок-музыкант, переживающий не самый удачный этап своей жизни, сбегает на средиземноморский остров. Там он сталкивается с бывшей возлюбленной, расставание с которой прошло довольно болезненно.

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