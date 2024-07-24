Глен Пауэлл вернется к своей роли в «Топ Гане 3» с Томом Крузом

Как сообщили журналисты издания Variety, Глен Пауэлл вернётся к своей роли в фильме «Топ Ган 3» с Томом Крузом. Напомним, во франшизе актёр играет персонажа лейтенанта ‎Джейка «Палача» Сересина.

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В материале издания отмечается, что данную информацию косвенно подтвердил сам Пауэлл в одном из недавних интервью. Там он рассказал, что знает точную дату начала съёмок «Топ Гана 3». Подробности предстоящей картины пока не раскрываются.

Крайним фильмом с Гленом Пауэллом стал «Смерч 2» — ремейк фильма-катастрофы 1996 года. Вместе с ним в ленте сыграли Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Энтони Рамос («Звезда родилась»). В кинотеатрах России триллер выйдет уже 25 июля, однако премьеру могут перенести.