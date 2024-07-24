Новый боевик с Расселом Кроу стал хитом на Netflix

Новый боевик «Территория зла», премьера которого особо не рекламировалась, и без крупной пиар-компании успешно покоряет сердца зрителей. Как сообщает ScreenRant, фильм стал хитом на Netflix.

© Кадр из фильма "Территория зла"

В период с 15 по 21 июля фильм заработал 8,7 миллионов просмотров на стриминговой платформе, что позволило ему расположиться на третьем месте в списке самых просматриваемых кинолент.

Новый ромком от Netflix стремительно набирает популярность

Боевик повествует о высадке отряда американского спецназа на территории Филиппин. Бойцам поручено выполнить секретную миссию по спасению важного заложника, но, как это часто бывает, в какой-то момент все идет не по плану.

Главные роли исполнили Рассел Кроу, Лиам Хемсворт и Люк Хемсворт.

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