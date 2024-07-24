Режиссер Урсуляк объяснил разницу фильмов «Войны и мира»

Режиссер Урсуляк заявил, что у их с Андреасяном версий «Войны и мира» разные аудитории
Режиссер Сергей Урсуляк рассказал, почему снимает свою версию «Войны и мира» Льва Толстого параллельно с Сариком Андреасяном, экранизирующим то же произведение. Его цитирует mk.ru.
Урсуляк считает нормальным, что классическое произведение перенесут на экран дважды, поскольку у них с Андреасяном разные аудитории.
«Кино — это одно, а телевизор — совсем другое. Те, кто ходит в кино, как правило, не смотрят телевизор. И наоборот», — сказал он.
Над собственной версией «Войны и мира» режиссер «Тихого Дона» и «Ликвидации» раздумывал давно.
«Предложение оказалось действительно интересным. Просто я долго его обдумывал, прежде чем согласиться», — говорит Урсуляк.
По словам Урсуляка, в его телесериале будет как минимум восемь эпизодов.
Накануне Сарик Андреасян объяснил необходимость переснимать киноклассику.