Опубликован трейлер нового психологического хоррора с Джеймсом Макэвоем

Компания Universal Pictures представила новый трейлер психологического триллера под названием «Не говори никому».

© Кадр из трейлера фильма "Не говори никому"

Синопсис киноленты следующий. Два семейства знакомятся во время отдыха и решают отправиться в небольшое совместное путешествие в идиллическое загородное поместье. Наслаждаться приятным времяпрепровождением гостям не придется, хоть они об этом еще и не догадываются.

Главные роли в фильме исполнили Маккензи Дэвис, Джеймс Макэвой, Эшлинг Франчози и Скут Макнэри. Срежиссировал киноленту Джеймс Уоткинс, который работал над «Черным зеркалом».

Мировая премьера «Не говори никому» запланирована на 11 сентября 2024 года.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что новый ромком от Netflix стремительно набирает популярность.