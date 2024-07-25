Майкл Бэй снимет сериал про "Скибиди-туалеты" в стиле Джона Уика

Режиссер Майкл Бэй, создатель картин о трансформерах и автор "Армагеддона", возьмется за сериал и полнометражный фильм по мотивам шоу "Скибиди-туалеты", сообщает Variety со ссылкой на самого режиссера.

Майкл Бэй будет работать в связке с Адамом Гудманом, бывшим руководителем Paramount Pictures.

Бэй и Гудман собираются сделать проект, который будет по своей стилистике напоминать фантастический боевик "Район № 9" и фильмы о Джоне Уике.

"Скибиди-туалет" - это шоу о головах в унитазах, которые попадают в различные приключения и сражаются с "камераменами" - людьми, у которых вместо голов телевизоры и видеокамеры. Веб-сериал стал мегапопулярным, ролики набирают десятки миллионов просмотров. Шоу часто критикуют за качество юмора и сомнительные смысловые линии.