Юная актриса Полина Речкина сыграла в фильме про Сталинград

Полина Речкина, 14-летняя актриса из Волгодонска, сыграла в картине Романа Высоцкого узницу концлагеря, сообщили в мэрии.

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Речь идет о фильме «Сталинград. Будем помнить…». За эту роль девушка стала лауреатом в номинациях «Лучшая женская роль», «За усердие, трудолюбие и целеустремленность».

Среди достижений волгодончанки – победа в международном конкурсе профессионального мастерства «Жар-птица России», диплом II степени на открытом всероссийском детско-юношеском фестивале-конкурсе сценического мастерства «Если бы…».

По словам Полины Речкиной, ей нравятся различные литературные жанры, но больше всего – фантастика и классика. Девушка заявила, что планирует стать актрисой театра и кино, для чего она намерена поступить в престижный театральный вуз.