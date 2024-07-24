Фильм «Безмолвное братство» с Джудом Лоу покажут в Венеции и в России

Новый экшен-триллер "Безмолвное братство" вошел в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. На данный момент о фильме известно, что он основан на реально шокирующей истории, потрясшей всю Америку.

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Главный герой, агент ФБР, начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США. В главных ролях Джуд Лоу, Николас Холт и Тай Шеридан.

Но новость состоит еще и в том, что картина выходит в российский прокат. Есть и дата его появления в российских кинотеатрах - 14 ноября. Привезет фильм компания "Парадиз".