По Warhammer 40000 выйдет новый мультсериал из трех эпизодов

Games Workshop анонсировала новый анимационный сериал по мотивам Warhammer 40000. Проект получил название «Десятины» (The Tithes).

© соцсети

Планетарная десятина — это неотъемлемая часть жизни Империума. Это цена, которую каждый мир должен платить за то, чтобы имперская военная машина продолжала работать, а карательные флоты держались подальше от своей орбиты. <…> Горе любому миру, который по какой бы то ни было причине не выплачивает свою десятину. Описание «Десятин»



Мультсериал интересен тем, что до этого ни в компьютерных, ни в настольных играх не уделялось большое внимание налоговой системе вселенной.

Всего представят три эпизода: «Жертвоприношение», «Жатва» и «Пули», каждый длительностью в 20-30 минут. Визуальным стилем проект напомнит предыдущую работу Pariah Nexus.

Релиз первой серии запланирован на август.