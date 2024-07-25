$86.55-0.7594.38-1.08
Войти в почту

По Warhammer 40000 выйдет новый мультсериал из трех эпизодов

Games Workshop анонсировала новый анимационный сериал по мотивам Warhammer 40000. Проект получил название «Десятины» (The Tithes).

По Warhammer 40000 выйдет новый мультсериал из трех эпизодов
© соцсети
Планетарная десятина — это неотъемлемая часть жизни Империума. Это цена, которую каждый мир должен платить за то, чтобы имперская военная машина продолжала работать, а карательные флоты держались подальше от своей орбиты. <…> Горе любому миру, который по какой бы то ни было причине не выплачивает свою десятину. Описание «Десятин»

Мультсериал интересен тем, что до этого ни в компьютерных, ни в настольных играх не уделялось большое внимание налоговой системе вселенной. 

Всего представят три эпизода: «Жертвоприношение», «Жатва» и «Пули», каждый длительностью в 20-30 минут. Визуальным стилем проект напомнит предыдущую работу Pariah Nexus.

Релиз первой серии запланирован на август.

Фильмы и сериалы