Опубликован финальный трейлер «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт

Студия Lionsgate Movies представила финальный трейлер приключенческого боевика под названием «Бордерлендс».

© Кадр из фильма "Бордерлендс"

Синопсис следующий. Лилит, печально известная охотница за головами с загадочным прошлым, возвращается в домой в Пандору – самую хаотичную планету в галактике. Ее миссия — найти пропавшую дочь могущественного Атласа. В этой ей поможет своеобразная банда, состоящая из разных представителей вселенной.

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Хейли Беннетт, Джейми Ли Кёртис, Джек Блэк, Флориан Мунтяну и Ариана Гринблатт.

Режиссировал фильм Элай Рот, в профессиональной копилке которого числятся проекты «Грайндхаус», «Бесславные ублюдки» и «Доказательство смерти». За сценарий отвечал он же и Джо Кромби.

Мировая премьера запланирована на 7 августа 2024 года.

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