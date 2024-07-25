Чем закончился четвертый сезон «Пацанов» и что будет дальше

18 июля завершился четвертый сезон «Пацанов» — шоу, в котором супергерои стали настоящими звездами и используют силы не на благо общества, а в собственных целях. На протяжении четырех сезонов команда «Пацанов» сражается с неуправляемыми «суперами» под руководством Хоумлендера — жесткого тирана и по совместительству сильнейшего супергероя Земли. «Лента.ру» рассказывает, что произошло в финале четвертого сезона и чего ждать от продолжения «Пацанов».

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Четвертый сезон «Пацанов»: главное

Оригинальное название: The Boys;

Жанр: фантастика, боевик, комедия, триллер, криминал;

Возрастное ограничение: 18+;

Шоураннер: Эрик Крипке;

Количество серий: 8;

Длительность одной серии: ~1 час;

Когда вышла первая серия четвертого сезона: 13 июня 2024 года;

В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти и другие;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3;

Рейтинг IMDb: 8.7.

О чем был четвертый сезон «Пацанов»

В четвертом сезоне «Пацаны» продолжили сражаться с Хоумлендером (Энтони Старр) и его «Семеркой». Еще одним противником команды стала Виктория Ньюман (Клаудия Думит) — супергероиня, которая претендовала на место американского вице-президента.

Героям удалось отыскать вирус, который безопасен для обычных людей и при этом смертелен для суперов. «Пацаны» хотели использовать его в борьбе с Ньюман и Хоумлендером.

Параллельно с этим члены команды разбирались с личными проблемами: подвергшаяся травле Звездочка (Эрин Мориарти) пыталась вернуть себе сверхспособности, ММ (Лаз Алонсо) столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, Хьюи (Джек Куэйд) пережил семейную драму, а Кимико (Карен Фукухара) и Французик (Томер Капон) сражались с призраками прошлого.

В команде «Семерки» появились два новых участника. К Хоумлендеру присоединились Сестра Сейдж (Сьюзен Хэйард), умнейший человек на Земле, и сторонница теорий заговора по прозвищу Зажигалка (Вэлори Керри). Последняя, хоть и не обладала мощными сверхсилами, была готова на все, чтобы завоевать доверие Хоумлендера. Также к составу супергероев вновь присоединился Черный Нуар (Натан Митчелл) — на роль героя наняли актера, который носил тот же костюм, что и его предшественник.

Осторожно, дальше будут спойлеры! Не читайте текст ниже, если не готовы узнать, чем закончился восьмой эпизод четвертого сезона «Пацанов»

Чем закончился четвертый сезон «Пацанов»

Виктория Ньюман проиграла

Хоумлендер в прямом эфире раскрыл, что Виктория Ньюман обладает сверхспособностями. После этого героиня решила сдаться «Пацанам» — она устала от бесконечных интриг и не захотела идти на поводу у сильнейшего супера Земли.

Вместе со своей дочерью Зоуи Виктория встретилась с «Пацанами», чтобы предложить им свою помощь в обмен на защиту ЦРУ. Однако союз заключить не удалось — на переговорах внезапно появился Бутчер. Он использовал свои суперспособности (щупальцы из живота) против Ньюман, чтобы разорвать ее пополам.

В гибели Ньюман обвинили Роберта Сингера (Джим Бивер) — он отправился за решетку и выбыл из президентской гонки. Лишившаяся матери Зоуи выжила — ее дальнейшая судьба неизвестна.

Хоумлендер стал фактическим главой США

После того как Сингер и Ньюман лишись власти, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Стивен Кэлхун (Дэвид Эндрюс) стал президентом США.

Он присягнул на верность Хоумлендеру, объявил военное положение в стране и выдал чрезвычайные полномочия супергероям корпорации «Воут». Все это оказалось частью плана Сестры Сейдж.

В финале сезона Хоумлендер официально стал главой супергероев — теперь его власть в США неоспорима.

Кимико и Франзузик стали парой, а еще Кимико заговорила

В финале сезона Кимико призналась Французику в чувствах, герои наконец поцеловались и официально начали встречаться. Однако счастье было недолгим — в конце восьмого эпизода на пару напали суперы.

Загипнотизированный Французик подчинился людям Хоумлендера и оставил возлюбленную.

Кимико, которую удерживали суперы, попыталась остановить Французика: она впервые заговорила и несколько раз крикнула «Нет!» ему вслед. Ее попытка вернуть любимого ни к чему не привела.

Бутчер решил действовать в одиночку, а «Пацанов» схватили

В финальной серии четвертого сезона бывший лидер отряда «Пацанов» окончательно разочаровался в супергероях и решил их истребить — даже тех, кто долгое время был с ним на одной стороне. После расправы над Викторией Ньюман он выкрал вирус, способный уничтожить всех суперов, и скрылся в неизвестном направлении.

Теперь у «Пацанов» сразу два серьезных соперника — Хоумлендер и Бутчер — оба обладают сверхспособностями и готовы на все ради победы.

Остальным участникам отряда «Пацанов» пришлось разделиться, чтобы защититься от сверхлюдей Хоумлендера — в конце эпизода суперы все же настигли их. Спастись удалось только Звездочке — она смогла вернуть себе силы и улетела.

Каким будет пятый сезон «Пацанов»

Пока что в сети нет деталей о пятом сезоне «Пацанов». Единственное, что известно, — новый сезон, который выйдет в 2026 году, станет для сериала последним.

Шоураннер проекта Эрик Крипке признался, что финал истории «Пацанов» уже давно запланировано завершить на пятом сезоне.

«Нет вариантов, при котором шоу получит еще один сезон после того, что мы покажем в финале. В пятом сезоне мы покажем нашу версию апокалипсиса», — Эрик Крипке, шоураннер сериала «Пацаны».



В пятом сезоне противостояние между Хоумлендером и командой «Пацанов» наконец получит развязку. Актер Энтони Старр, который играет сильнейшего супергероя Земли, сравнил события финального сезона с тем, как герои «Звездных войн» пытались свергнуть власть Империи.

«Это как конец второго акта в фильмах, где герои повержены, и выглядит так, будто они проиграли. Я хочу подчеркнуть, что Хоумлендер — фашист, нарцисс и настоящий злодей — победил. Для "Пацанов" это повод дать отпор и сражаться», — объяснил он.



Что еще может произойти в пятом сезоне

Вернутся супергерои из прошлых сезонов

В конце последнего эпизода четвертого сезона зрители вновь увидели отца Хоумлендера, супергероя Солдатика (Дженсен Эклз). Антигерой, с которым «Пацаны» сражались на протяжении третьего сезона, был передан ЦРУ и заморожен в герметичной камере. В финальной сцене после титров Солдатика навестил Хоумлендер.

Также в пятом сезоне «Пацанов» зрителям, скорее всего, покажут бывших участников «Семерки»: Королева Мэйв (Доминик Макэллигот) и Экспресса (Джесси Ашер).

В финале третьего сезона Мэйв лишилась своих сил, отошла от дел и решила провести остаток жизни со своей половинкой. Однако шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что история этой героини еще не закончена.

А вот о дальнейшей судьбе Экспресса пока мало что известно. В четвертом сезоне супергерой начал сотрудничать с «Пацанами» и передавать им секретную информацию. В одном из эпизодов он спас Марвина Милка, который подвергся панической атаке.

В итоге, правда об Экспрессе открылась, и он официально стал врагом «Семерки». Самый быстрый человек на Земле сумел сбежать и скрылся в неизвестном направлении — в финальном сезоне «Пацанов» он может вновь вернуться, чтобы противостоять Хоумлендеру.

Эшли Барретт покажет свои суперсилы

В конце сезона члены «Семерки» открыли охоту на сотрудников «Воут», у которых есть компромат на суперов. Эшли (Колби Минифи), которая была генеральным директором корпорации, естественно, стала мишенью номер один.

В попытке спастись женщина вколола себе дозу препарата «Ви» — ее тело начало стремительно меняться, но итог превращения зрители так и не увидели. Пятый сезон покажет, какими сверхспособностями сыворотка наделила Эшли.

В сериале появятся герои из «Поколения "Ви"»

В финальном эпизоде четвертого сезона в сериале появились телепат Кейт (Мэдди Филлипс) и силач Сэм (Аса Германн) — одни из ключевых антагонистов «Поколения "Ви"», спин-оффа «Пацанов». Именно они напали на главных героев по приказу Хоумлендера.

На момент событий четвертого сезона другие герои «Поколения "Ви"» находятся в плену у корпорации «Воут». Вероятно, к концу сериала они смогут освободиться и придут на помощь «Пацанам».

Глобальный сюжет будет развивать второй сезон «Поколения "Ви"». Продолжение спин-оффа выйдет в 2025 году.

Какие ключевые персонажи вернутся в пятом сезоне «Пацанов»

В финале четвертого сезона команду «Пацанов» покинул ее лидер Билли Бутчер (Карл Урбан). Он выбрал путь насилия и решил единолично расправиться со своим главным врагом — Хоумлендером.

На протяжении всего четвертого сезона Бутчер видел Джо Кесслера (Джеффри Дин Морган) — своего бывшего коллегу по ЦРУ, который на самом деле давно ушел из жизни. Кесслер стал воплощением темной стороны лидера «Пацанов»: он пропагандировал жестокость и хотел истребить всех суперов (в том числе Звездочку, Кимико и Райана) с помощью вируса.

Когда Бутчер скрылся на автомобиле, его воображаемый коллега отправился на охоту за Хоумлендером вместе с ним.

Команда «Пацанов»

Хьюи Кэмпбелл (Джек Куэйд);

Марвин «ММ» Милк (Лаз Алонсо);

Французик (Томер Капон);

Кимико Миясиро (Карен Фукухара);

Энни Дженьюэри, также известная как Старлайт / Звездочка (Эрин Мориарти).

Команда «Семерки»

Хоумлендер / Твердыня (Энтони Старр);

Подводный / Пучина (Чейс Кроуфорд);

Черный Нуар (Натан Митчелл);

Сестра Сэйдж (Сьюзен Хэйард);

Зажигалка (Вэлори Керри).

Также в пятом сезоне «Пацанов» появится Райан (Кэмерон Кроветти) — сын Хоумлендера и Бекки, жены Билли Бутчера. Райан — первый супер, который появился на свет естественным путем, а не в результате опытов. Он обладает мощной силой, однако пока не умеет использовать ее на сто процентов.

На протяжении четвертого сезона Райан метался между двумя «отцами» — жил в башне «Семерки» вместе с Хоумлендером, но при этом тайно навещал Бутчера.

В финальной серии мальчик понял, что Бутчер и секретный агент Грейс Мэллори хотят запереть его в больнице ЦРУ и превратить в оружие. В итоге возмущенный Райан сломал шею Мэллори и покинул бункер. Неизвестно, вернется ли он к своему отцу-супергерою или вновь попробует наладить отношения с Билли — однако его появление в пятом сезоне «Пацанов» точно состоится.

Кстати, в пятом сезоне к касту сериала может присоединиться актер Джаред Падалеки — звезда сериала «Сверхъестественное», созданного Эриком Крипке. В «Пацанах» Падалеки воссоединится с бывшими коллегами — Дженсеном Эклзом и Дином Джеффри Морганом. Его роль создатели пока держат в секрете.