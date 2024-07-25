Премьера фильма «Манюня» состоится на онлайн-платформах

Фильм "Манюня: Приключения в Москве" покажут на онлайн-платформах Okko и Start с 25 июля, сообщили в пресс-службах платформ.

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"Приключения Манюни и ее друзей представляют собой редкий, я бы даже сказала, уникальный жанр современного детского приключенческого кино. Несколько лет назад мы запустили сериал по бестселлеру Наринэ Абгарян, который стал настоящим суперхитом и визитной карточкой Okko. Новый полнометражный фильм о столичных приключениях трех девчонок станет прекрасным пополнением большой коллекции семейного кино в онлайн-кинотеатре Okko, где собраны все главные и новейшие российские кинохиты", - привели в сообщении онлайн-кинотеатра слова заместителя генерального директора Эльвиры Дмитриевской.



Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Сергей Канаев и Андрей Кондратьев.

По сюжету Роза Иосифовна везет Манюню и ее подруг Каринэ и Наринэ на знакомство с Москвой во время летних каникул. Компания останавливается у друга бабушки, Григория Савельевича, который обещает провести их по местам столицы.

Юрий Никулин в картине

Режиссером ленты выступил Денис Гуляр. Продюсеры картины Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Рубен Оганесян, Георгий Шабанов. В фильме дебютировал Евгений Петросян, он сыграл роль Григория Савельевича. Ранее стало известно, что при помощи нейросетей авторы проекта "оживили" Юрия Никулина, заранее спросив разрешения у его семьи.

"Юрия Никулина любили люди всех возрастов и любят до сих пор. И именно с идейной точки зрения, мне кажется, задумка удалась, потому что наш фильм о Москве 80-х, а Юрий Никулин - это человек-эпоха, который дополняет ту самую искомую ностальгию о тех годах. Но мы постарались сделать так, чтобы выглядело правдоподобно, без искажений", - рассказал режиссер фильма пресс-службе платформы Start.



Фильм вышел в прокат в мае 2024 года. "Манюня: Приключения в Москве" - это второй полнометражный проект франшизы о девочке Манюне, продолжающий историю первой кинокартины "Манюня: Новогодние приключения" и трех сезонов комедийного сериала "Манюня".