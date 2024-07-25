Во Владивостоке отменили международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"

ХХ Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке не состоится в прежнем формате. Об этом сообщили организаторы форума.

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"Дорогие друзья. Вынуждены сообщить, что в связи с отсутствием достаточного финансирования, проведение Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" в запланированном формате невозможно", - говорится в сообщении.



Команда кинофорума, тем не менее, продолжает работу и в сентябре проведет во Владивостоке ряд фестивальных мероприятий. Их концепция еще прорабатывается. Напомним, что фестиваль должен был пройти с 13 по 19 сентября.

По данным оргкомитета, на "Меридианы Тихого" в этом году поступило множество заявок - 836 фильмов из 52 стран, причем не только из АТР. Прислали ленты кинематографисты из Молдовы, Аргентины, Италии, Великобритании, Хорватии, Кыргызстана, Сирии, Финляндии, Парагвая, Греции и Бельгии.