«Нужен совершенно другой стиль». Кевин Файги — о новой Росомахе

Хью Джекман играет Росомаху уже на протяжении 24 лет. После «Логана» актёр брал паузу, однако в «Дэдпуле 3» он вновь примерил свой самый узнаваемый образ. Сейчас представить на роль Росомахи кого-то, кроме Джекмана, тяжело.

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В недавней беседе с Discussing Film глава Marvel Studios Кевин Файги отметил, что следующий актёр, который сыграет Росомаху, «должен будет воплощать образ в совершенно другом стиле и подходе». По мнению Файги, другой актёр должен будет цеплять своими фишками. Попытка повторить то же самое, что делал Джекман, не произведёт большого впечатления, отметил Файги.

Если бы кто-то попытался произвести то же впечатление, что и Хью Джекмана в роли Росомахи, это было бы довольно большой ошибкой.



Мировая премьера ленты «Дэдпул 3» состоится уже 26 июля.