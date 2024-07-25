Кевину Файги понравились моменты в «Дэдпуле 3», когда высмеивали Marvel

Фишка Дэдпула всегда была в том, что он «ломает» четвёртую стену и говорит напрямую со зрителями. А ещё в фильмах про болтливого наёмника высмеиваются супергерои и компании, которые сняли про них фильмы.

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С выходом фильма «Дэдпул 3» Уэйд Уилсон станет частью киновселенной Marvel. Очевидно, что в ленте будет много шуток и про саму Marvel Studios. На подобные моменты отреагировал глава Marvel Studios Кевин Файги. По его словам, всему руководству понравились моменты, в которых Дэдпул шутит над Marvel.

«Если вы не можете подшучивать над собой, это не в духе Marvel… честно говоря, это одни из наших любимых частей фильма»



Узнать, как именно Дэдпул стебал Marvel Studios, можно будет 26 июля — в этот день состоится мировая премьера ленты. Когда фильм доберётся до России, не сообщается.