Поддержку от Фонда кино получат 28 национальных фильмов
Фонд кино утвердил 28 национальных проектов от компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства для оказания поддержки.
"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов <...>", - говорится в сообщении.
В частности, поддержку получат фильмы "Авиатор" (студия ООО "Кино ТВ"), "Тимур и его команда" (студия ООО "Кинобаза"), "Детский лагерь смерти" (студия ООО "Триикс медиа") и фильм "Дед" (студия ООО "МЕМ").