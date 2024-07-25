Поддержку от Фонда кино получат 28 национальных фильмов

Фонд кино утвердил 28 национальных проектов от компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства для оказания поддержки.

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"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов <...>", - говорится в сообщении.



В частности, поддержку получат фильмы "Авиатор" (студия ООО "Кино ТВ"), "Тимур и его команда" (студия ООО "Кинобаза"), "Детский лагерь смерти" (студия ООО "Триикс медиа") и фильм "Дед" (студия ООО "МЕМ").