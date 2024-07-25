В Голливуде снимут фильм по интернет-сериалу «Скибиди-туалет»

Американский режиссер Майкл Бэй, создатель фильмов франшизы «Трансформеры», может заняться съемками картины по мотивам популярного у детей интернет-сериала «Скибиди-туалет». Об этом сообщает Variety.

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В проекте также примет участие бывший глава Paramount Pictures Адам Гудман.

«Он [автор сериала] создает что-то, что может стать следующими "Трансформерами" или вселенной Marvel», — сказал он.



Отмечается, что на данный момент ведутся переговоры. В каком именно формате выйдет адаптация — шоу или фильм — на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в России проверят интернет-сериал «Скибиди-туалет».

«Скибиди-туалет» — веб-сериал, который с февраля 2023 года выходит на YouTube-канале DaFuq!?Boom! Шоу представляет собой набор коротких роликов, их главными действующими лицами являются головы, вылезающие из унитазов и поющие Skibidi Dop Dop Yes Yes. Автором проекта является пользователь из России — Андрей Герасимов.