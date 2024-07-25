В международную программу «Алтын минбара» вошли три фильма из Татарстана

Три фильма татарстанских режиссеров вошли в международную программу юбилейного, XX Казанского кинофестиваля «Алтын минбар» («Золотой минбар»), еще одиннадцать — представлены в Национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о республике. «Алтын минбар» пройдет в Казани с 6 по 11 сентября, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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В основную номинацию фестиваля «Полнометражные игровые фильмы» вошла татарстанская лента режиссера и сценариста Салавата Юзеева «Гора влюбленных», в номинации «Документальные фильмы» заявлена картина «Моң. Аңлатма» Радифа Кашапова, в номинации «Анимационные фильмы» — киноработа «Учим татарский с Ак Буре» Фарита Фарисова.

Полнометражный художественный фильм «Гора влюбленных» снят по мотивам одноименной повести-поэмы народного поэта Татарстана Ильдара Юзеева. Съемки проходили в селе Ары Атнинского района Татарстана, в Москве, а также на киностудии «Беларусьфильм» в Минске.

«Осенью прошлого года мы заключили соглашение о взаимном сотрудничестве с киностудией. Минчане активно помогали нам в организации съёмок».



Миляуша Айтуганова, продюсер фильма, директор «Татаркино», исполнительный директор кинофестиваля «Алтын минбар»

Главные роли в картине исполнили татарстанцы: актер театра имени Кариева Булат Гатауллин и актриса театральной студии Эльза Каримова. Фильм рассказывает о целой эпохе людей, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Это история двух влюбленных, которые решили скрепить свою любовь клятвой в необыкновенном месте под названием Гора влюбленных. Она стала для главной героини священным местом, воспоминанием о любви и клятве верности. А вот простит ли Гора влюбленных того, кто нарушит свое обещание?

Представленная в конкурсе документальных фильмов кинолента Радифа Кашапова «Моң. Аңлатма», посвящена непереводимому татарскому слову, обозначающему и состояние души, и мелодию, и даже некое стремление. Приглашенные эксперты, музыканты, литературоведы, поэты и лингвисты рассуждают в киноленте о корнях «непереводимого слова».

Благодаря кинооператору и документалисту Юрию Гвоздю в ленту вошло последнее интервью народного артиста Татарской АССР, выдающегося певца и деятеля культуры Ильхама Шакирова, в котором он дал свое определение этому слову. «Моң — это моң», — кратко сказал артист. Ильхам Шакиров обладал изумительно красивым тембром и безупречной народной манерой исполнения, его называли «татарским соловьём».

В новую номинацию фестиваля — «Лучший анимационный фильм» включена киноработа председателя Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Москвы» Фарита Фарисова «Учим татарский с Ак Буре». Анимационный сериал должен пробудить у детей интерес к изучению татарского языка и культуры. Главный герой волчонок и его друзья обучают маленьких зрителей словам и выражениям, которые сразу после просмотра можно использовать в общении.

«Этот инновационный проект объединил в себе как передовые, так и традиционные методики обучения, современные мультипликационные и компьютерные технологии», — сказали ГлагоL в пресс-службе «Татаркино».



Как ранее сообщал ГлагоL, в оргкомитет международного кинофестиваля «Алтын минбар» в этом году поступило 814 заявок из 47 стран. В конкурсную программу форума отобраны 50 фильмов из 27 стран. Кинофестиваль в Казани проводится при поддержке министерства культуры России, раиса Татарстана Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир». Девиз кинофорума — «Через диалог культур к культуре диалога».