В России начались съемки романтической комедии «Походу любовь»

В Санкт-Петербурге начались съёмки романтической комедии «Походу любовь». Об этом объявило издание «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на кинокомпанию ID PRODUCTION

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Сюжет картины расскажет про Лизу, которая впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все её мечты непременно сбудутся. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

Фото со съёмок

Режиссёром и автором сценария выступает Яна Климова-Юсупова. В актеёрском составе проекта – Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина и Анар Халилов.

Даты выхода у проекта пока нет.