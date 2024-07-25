Пэт Райли остался недоволен тем, как Эдриан Броуди изобразил его в сериале

Новичок «Майами Хит» Кэл'Эл Уэр заявил, что президент его клуба Пэт Райли остался недоволен тем, как лауреат престижной кинопремии «Оскар» Эдриан Броуди изобразил его в сериале «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс».

© кадр из фильма

«Не могу вспомнить точное слово, которое употребил Пэт, но ему определённо не понравилась игра Броуди в этом сериале», — приводит слова Уэра портал Clutch Points.



Действие сериала происходит в 1970-х годах и повествует об истории становления клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, Пэт Райли выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1967 по 1976 год. За это время он успел сыграть за «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», а также «Финикс Санз». Является чемпионом НБА сезона-1971/1972.