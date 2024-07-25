Восемь самых интересных пасхалок в мультфильме «Головоломка 2»

Мультфильмы студии Pixar всегда славились своей глубиной и деталями, которые могут оставаться незамеченными при первом просмотре. «Головоломка 2» не стала исключением и порадовала зрителей множеством пасхалок, спрятанных почти в каждой сцене. От тонких намёков на другие фильмы студии до скрытых сообщений и культурных отсылок — этот мультфильм стал кладезем новых сюрпризов для внимательных зрителей.

© кадр из фильма

В этой статье Тлум.Ру разберёт самые интересные и необычные пасхалки, которые удалось обнаружить фанатам.

Осторожнее, подборка содержит спойлеры к сюжету мультфильма «Головоломка 2», а также к другим мультфильмам студии! Мы предупредили!

№ 1. Музыка объединяет

Помните мультфильм «Я краснею», где главная героиня фанатела от бойз-бенда 4-Town? Что ж, выясняется, она не одна — Райли тоже наверняка обожает этих парней и их сладкие голоса, ведь их постер гордо красуется на стене её комнаты. Типичная девочка-подросток, правда? И это здорово!

Кстати, в самом мультфильме говорится, что Райли любит группу «Больше блёсток». Интересно, как они связаны?

№ 2. Спустя столько лет

Кажется, с момента премьеры первой «Истории игрушек» прошла уже тысяча лет, а, на самом деле, всего тридцать — это тоже немало, конечно! Мы по-прежнему вспоминаем о ней с любовью, как и аниматоры Pixar. Так, в какой-то момент Печаль держит в руках бинокль, который выглядит точь-в-точь как Ленни из «Истории игрушек».

№ 3. Из игры в реальность

Pixar делает отсылки не только к своим работам, но и к видеоиграм — так, персонаж Лэнс Слэшблейд, которого герои встречают в глубинах памяти Райли, отсылает к Клауду Страйфу. Это герой культовой серии игр Final Fantasy, которая выходит и по сей день.

№ 4. Память жива

Для тех, кто смотрел первый мультфильм, сцена с Бинго-Бонго наверняка остаётся одной из самых травмирующих. Аниматоры часто признавались: они хотели бы вернуть героя, и вот — нашли способ это сделать, но заметит такую деталь только самый внимательный зритель. Или наш читатель! Фигурку Бинго-Бонго в технике оригами можно увидеть у кровати Радости.

№ 5. Смотрим в будущее

Pixar также очень любит делать отсылки к своим будущим проектам. Так, в мультфильме «Головоломка 2» есть едва заметная пасхалка к картине «Элио» о мальчике, выбранном послом Земли в других галактиках — она выйдет в 2025 году. Одна из сфер памяти во время сцены с сарказмом отсылает к этому мультфильму, а у Райли в комнате висит плакат на космическую тематику.

№ 6. Сохраняем наследие

Когда Тревожность подавляет пять основных эмоций, их запечатывают в банке в самых глубоких и тёмных уголках сознания Райли. Номер хранилища, в котором они находятся — A113. Поклонники мультфильмов Pixar видят это важное число в каждом фильме студии, начиная с «Истории игрушек», и каждый раз аниматоры прячут эту пасхалку всё более изощрённо.

Это отсылка к классу студентов графического дизайна и анимации персонажей в Калифорнийском институте искусств (Cal Arts), где учились многие аниматоры и основатели Pixar.

№ 7. Давайте поможем Даше найти пасхалки

«Головоломка 2» отсылает нас к целому жанру детских мультсериалов, самый известный из которых — «Даша-путешественница». Герой Блуфи ведёт себя так же, как Даша (и другие похожие персонажи), и у него даже есть говорящий и летающий предмет-помощник — поясная сумка.

№ 8. Всегда есть время для мема

Что приходит вам в голову, когда вы слышите слово «мем»? Наверняка один из самых известных из них — «отвлечённый парень», родившийся из стокового фото. Когда Тревожность заставляет Райли думать о плохих вещах, это — одна из её мыслей.

На этом список забаных пасхалок завершается, но, конечно, ими не ограничивается. Не забывайте делиться нашей подборкой с друзьями или просто порадуйте их неожиданными фактами о мультфильме «Головоломка 2».