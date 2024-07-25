Константин Хабенский вернется в продолжении культового сериала "Метод"

Константин Хабенский вернется в третьем сезоне жесткого триллера "Метод" (18+). Об этом рассказал Юрий Быков, сообщает "Кинопоиск".

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Съемки продолжения стартуют в августе. Над проектом работает команда первого сезона шоу - режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

При этом режиссер пообещал, что в сезоне "будут играть два больших, классных артиста", о которых создатели пока не могут рассказать широкой аудитории.

"Метод 3" выйдет в 2025 году.

Премьера стартового сезона состоялась на Первом канале осенью 2015 года. Второго - осенью 2020-го. 15 сентября 2023 года сериал был официально продлен на третий сезон.

Персонаж Хабенского - "следователь высочайшего уровня" Меглин, в некотором ракурсе - отечественный вариант Декстера. Меглин раскрывает самые сложные и запутанные дела по личному методу и нередко сам казнит убийц на месте.