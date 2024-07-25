Хронометраж режиссерских версий «Мятежной Луны» составит более 6 часов

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл продолжительность режиссёрских версий «Мятежной луны» Зака Снайдера с рейтингом «18+». Оба фильма получат расширенный хронометраж с новыми сценами, не вошедшими в официальный монтаж произведений.

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Так, продолжительность первой части расширенного фантастического боевика («Чаша крови») составит 3 часа 21 минуту — это почти на полтора часа больше оригинального хронометража. Второй фильм («Проклятие прощения») уже будет не столь амбициозным с продолжительностью в 2 часа 51 минуту. Снайдер обещает, что расширенные версии картин лучше раскроют персонажей и передадут дут его новой киновселенной.

Продолжительность режиссёрских версий «Мятежной луны» Зака Снайдера

«Мятежная Луна: Чаша крови» — 3 часа 21 минута (вместо 2 часов и 13 минут)

«Мятежная Луна: Проклятие прощения» — 2 часа 51 минута (вместо 2 часов и 2 минут)

Премьера режиссёрской дилогии «Мятежная Луна» состоится 2 августа. Получит ли она продолжение, в Netflix пока не сообщали.