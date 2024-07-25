Опубликована программа фестиваля «Международная неделя кино» в Москве

Одним из самых масштабных кинособытий года станет Международная неделя кино, которая состоится с 23 по 28 августа в Москве.

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На ста городских площадках пройдут более 300 показов российских и зарубежных фильмов, экскурсий, мастер-классов, концертов и шоу..

Гости познакомятся с такими работами кинематографистов КНР, как "Я помню", "Шаг к мечте" и "Король неба", оценят индийскую киноленту "Заметки о жизни" и драму иранского производства "Коммивояжер". Зрители увидят авторские работы в разных жанрах - от документального кино до короткометражных картин.

В программе запланированы просмотры немого кино с живым музыкальным сопровождением, игры по мотивам фильмов, а также аудиоэкскурсии по местам съемок знаковых картин.

Стать настоящим кинематографистом сможет каждый: в мобильных съемочных павильонах на ВДНХ, в Парке Горького и Новопушкинском сквере, на Трубной и Триумфальной площадях проведут мини-курсы по актерскому и сценарному мастерству, операторскому искусству и технике нанесения грима. В Кинопарке Москино подробно расскажут о кинопроцессе. В программе - квесты и зрелищные шоу с каскадерами. К событиям присоединятся Кинозавод МЕТМАШ, Киностудии Горького, кинотеатры "Москино" и "Энтузиаст".

Частью Московской международной недели кино станет обширная деловая программа, в которой примут участие свыше 40 стран. Ведущие представители российской и зарубежных индустрий проведут серию бизнес-встреч, обсудят взаимодействие в сфере кино, а также познакомятся со столичной инфраструктурой для съемок.

Кроме того, с 26 по 28 августа в кластере "Ломоносов" пройдет первый Московский индустриальный медиафорум. Гости посетят выставку телерадиовещательных, кино- и медиатехнологий, Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей и ряд профильных конференций.

Московская международная неделя кино организована столичным Департаментом культуры и Агентством креативных индустрий в рамках проекта "Москва - город кино".