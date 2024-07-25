Завершились съемки сериала «Между нами химия» с Ефремовым и Бортич

Завершены съемки восьмисерийного фильма "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях.

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Сериал, съемки которого продлились месяц, позиционируется как драмеди. Саша Бортич играет таксистку, которая неожиданно узнает, что серьезно больна. Она одна воспитывает двоих малолетних детей и решает срочно найти мужчину, чтобы он позаботился о ее детях в случае, если болезнь окажется сильнее. В синопсисе указано, что в какой-то момент у главной героини оказывается четверо претендентов на роль мужа. Причем в курсе ситуации только лечащий врач главной героини, его играет Евгений Сангаджиев.

"Для меня роль ответственная: мне было важно тонко ввести персонажа в историю героини и не скатиться в шутку, учитывая жанр драмеди", - рассказал Евгений Сангаджиев.



Также в сериале снимались: Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Антон Филипенко, Кузьма Котрелёв, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.