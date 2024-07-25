Снятый в Таганроге фильм «Тополиный пух» выйдет в кинопрокат 1 августа. Информация об этом появилась в соцсетях кинокомпании «Централ Партнершип».

© кадр из фильма

Действие фильма происходит в городе Верхнекамске. Однако на самом деле съемки проводили в приморском городе еще в 2021 году.

В фильме снялись Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Гоша Куценко, Илья Борисов, Настя Бэдбарби. Режиссеры – Артем Лемперт и Кирилл Клепалов.

Отметим, что этот фильм открывал кинофестиваль нового российского кино «Горький fest».