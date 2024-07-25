«Живое» кино: в Петербурге пройдет фестиваль «Кинолес»

В конце лета - с 30 августа по 1 сентября - в Петербурге проведут IX фестиваль "живого кино" "Кинолес".

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До 30 июля еще можно подать заявку на участие в конкурсе. Как сообщают организаторы фестиваля, принимаются российские игровые короткометражные фильмы, имеющие прокатное удостоверение. Предпочтение отдается фильмам, созданным в течение последних двух лет.

"Кинолес" - уникальный open-air фестиваль короткометражного кино в Санкт-Петербурге. Каждый год он собирает зрителей, профессиональных и начинающих кинематографистов со всей России, чтобы оценить новые фильмы. Зрители могут расположиться на траве или на песке и наслаждаться кино в окружении природы. Вход - свободный. Открытое небо над головой, и вместо красных ковровых дорожек - цветочные поляны.

"Мы отбираем в главную программу фестиваля только жизнеутверждающее и по-настоящему творческое кино и верим, что в современном отечественном кинематографе еще горит огонек таланта и смысла. Мы за живое и одушевленное киноискусство. Миссия фестиваля - приобщить зрителей к культуре просмотра короткометражного кино. "Кинолес" сокращает дистанцию между автором и зрителем и показывает, что в России живут талантливые, яркие и самобытные начинающие режиссеры, чьи работы заслуживают внимания и признания", - говорится в программе "Кинолеса".



Помимо конкурсных кинопоказов под открытым небом гостей фестиваля ждут мастер-классы от ведущих кинематографистов, презентации лучших киношкол Санкт-Петербурга, музыкальные выступления, спортивные активности и досуговая программа для детей.

Фестиваль организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга и Приморским культурным центром при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и киностудии "Ленфильм". Место проведения - берег Финского залива, пос. Лисий нос, пляж "Морские Дубки".