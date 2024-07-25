«Такими и должны быть трейлеры»: зрители в восторге от трейлера «Джокера 2»

23 июля Warner Bros. выпустила второй трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения оригинальной картины 2019 года. Премьера ленты состоится уже 4 октября в мировых кинотеатрах.

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Спустя двое суток количество просмотров ролика на YouTube превысило 14 млн. Трейлер продолжает входить в тренды площадки и получает очень положительные отзывы от зрителей — на момент написания заметки пользователи поставили более 400 тысяч лайков и всего 9 тысяч дизлайков. Зрители особенно хвалят визуальный стиль, Хоакина Феникса и Леди Гагу, а также отмечают отсутствие каких-либо спойлеров в 3-минутном ролике.

Отзывы зрителей о трейлере «Джокера 2»