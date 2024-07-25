Вышел трейлер фантастики «Стальное сердце» про киборга Илью Муромца

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала полноценный трейлер фантастики «Стальное сердце» про киборга Илью Муромца. В ролике показали главных героев и битву роботов.

© Чемпионат.com

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Карго».

<img class="" src="https://img03.rl0.ru/915e96e673430d59ac9a2eb14652f1b7/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/f6f213957f9d51b7ffced73596747408"/>

Согласно синопсису, во времена Древней Руси Соловей-разбойник потерпел очередное жестокое поражение от рук Ильи Муромца, после чего поклялся отомстить богатырю, уничтожив память о его подвигах. Дожив до наших дней благодаря волшебному эликсиру бессмертия, Соловью удаётся воплотить свои планы в жизнь: он переписывает историю, выставляя себя почитаемым героем сказок.

В актёрский состав вошли Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин, Антон Васильев, Юрий Нифонтов, Елена Валюшкина и другие. Режиссёром выступил Карен Оганесян.

Премьера «Стального сердца» состоится 22 мая 2025 года.