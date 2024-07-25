В Москве прошла премьера фильма «В потоке трех стихий»

24 июля в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера спортивной драмы «В потоке трех стихий». Главные роли в фильме исполнили Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев и Олег Васильков.Кроме того, в фильме дебютировали титулованные российские спортсмены: Роман Измайлов, многократный чемпион и призер чемпионатов России и Мира по прыжкам в воду, Артем Сильченко, чемпион мира по клифф-дайвингу, каскадер и Елена Вайцеховская, Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду.

© Кадр из трейлера фильма "В потоке трех стихий"

По сюжету, главный герой Влад Фокин, успешный спортсмен по прыжкам в воду переживает кризис, и неизвестно, как бы он закончился, если бы к нему не пришли следователи с необычным предложением. Влад должен принять участие в соревновании по клифф-дайвингу и помочь следователям вычислить грабителей среди экстремалов-любителей. Влад отправляется в Крым и помимо всего прочего встречает там бывшего лучшего друга, который каким-то образом связан с преступниками. Как именно – это ему и предстоит выяснить, а заодно наладить свою жизнь и вернуть себе стремление к участию в соревнованиях.

Гостями премьеры стали Владимир Сычев со своей дочерью Марией, Александр Головин с супругой, Алексей Шевченков, Сергей Филин с супругой, Елена Борщева, певица Таша Белая, рэпер Птаха, Владимир Левкин с семьей, Ирина Йовович, Альбина Кабалина, Виктория Корлякова, Екатерина Данилова, Глафира Козулина, Анна Ещенко, Екатерина Кобба, Лариса Вербицкая, Олеся Грибок, Анна Калашникова, Юлия Беретта, Янина Мелихова, Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и другие.

В прокат картина выходит уже сегодня, 25 июля.