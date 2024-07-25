Опубликован постер аниме по «Терминатору»

Премьера аниме по «Терминатору» под названием Terminator Zero состоится уже совсем скоро. В связи с этим компания Netflix опубликовала новый стильный постер анимационного шоу с главными персонажами.

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Напомним, мультсериал расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Все эпизоды шоу выйдут сразу 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. Производством аниме занимается студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

Постер