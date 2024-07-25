Боевик, который понравится фанатам «Ночного агента» — одного из самых популярных сериалов Netflix

Кинообозреватель Лорен Эшенбреннер рассказала, какой фильм стоит посмотреть любителям «Ночного агента» от Netflix. Ее слова приводит издание ScreenRant.

© Кадр из фильма "Не для слабонервных"

Речь о боевике «Не для слабонервных» («Trigger Warning»), премьера которого состоялась месяц назад. В фильме рассказывается история опытной оперативницы спецназа, которая возвращается домой после смерти отца и вступает в противостояние с жестокой бандой, контролирующей город. Она начинает подозревать местного сенатора в причастности к убийству главы семейства и решает отомстить преступной ячейке. Главную роль в киноленте исполнила Джессика Альба.

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Сериал «Ночной агент» был признан самым просматриваемым шоу сервиса за последние шесть месяцев 2023 года. Он «заработал» 812 миллионов часов просмотра. В тройку лучших также вошли «Джинни и Джорджия» и «Триумф».

Сюжет сериала следующий. Агент ФБР, ответственный за линию экстренной связи, оказывается втянут в масштабный заговор. Ему приходится охотиться на врагов и защищать бывшего высокопоставленного босса от людей, убивших его родственников.

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