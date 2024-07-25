Вышли финальные эпизоды сериала «Научная фантастика»

Заключительные эпизоды первого сезона нового научно-популярного проекта Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького «Научная фантастика» вышли 25 июля в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе киностудии ВКонтакте. Познавательный сериал, созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), рассказывает о возможном будущем планеты и человека в самых невероятных ситуациях.

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А что, если люди смогут пробурить туннель сквозь планету? Что будет, если все ледники растают? Или если люди смогут летать, как птицы? Какой была бы Земля, если бы у нее не было спутника? На вопросы двух юных героев Насти и Тимофея отвечает КЛИО – Капсула Линейной Имитации Окружения. Её нейросеть способна максимально реалистично моделировать самые фантастичные миры на основе имеющихся научных данных. В финале сезона зрители узнают, можно ли добраться до любого города за 42 минуты и 100 рублей, в чем суть парникового эффекта, где находится ближайшая к нам точка Лагранжа, как именно Луна помогла жизни выйти на сушу из океана.

По сюжету школьники путешествуют внутри капсулы по сгенерированным реальностям. Чтобы это стало возможным, при создании сериала использовали современные технологии VFX и дополненной реальности. Для этого в павильоне виртуального продакшена «55.8 Виртуальная студия Горького» выстроили декорации на фоне больших светодиодных экранов.

Первый сезон состоит из 16 эпизодов длительностью 8-10 минут. Каждый четверг в июле выходили по четыре серии проекта.