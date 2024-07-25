Стал известен актерский состав и дата премьеры комедии «В баню!»

Комедия «В баню!» Данила Иванова выйдет в кинотеатральный прокат 10 октября 2024 года. Главные роли сыграли Михаил Тройник, Юрий Ицков и Юля Александрова.

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Главный герой Иван Плотников в исполнении Михаила Тройника уже давно ничего не ждет от собственной жизни, потеряв уважение близких, да и самоуважение тоже. Именно в этот момент он встречает самого необычного тренера – по бане. Природный талант и интенсивные тренировки позволяют главному герою дойти до финала чемпионата России по банному мастерству. Что ждет его на вершине и какой приз окажется самым ценным?

Фёдор Лавров сыграл нечистоплотного делового партнёра Ивана, Юля Александрова – жену главного героя, а Юрий Ицков – тренера по банному мастерству.