В Заполярье первыми в РФ внедрили экологичный стандарт киносъемок

Мурманская область стала первым регионом в России, где внедрили программу экологичных кино- и телесъемок "Зеленый экран". Она призвана сократить углеродный след проектов, снятых в условиях Арктики и Крайнего Севера, сообщила ТАСС руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова по итогам заседания региональной кинокомиссии.

© РИА Новости

"Программа "Зеленый экран" - это наш вклад в будущее, где кинопроизводство и природа соседствуют гармонично. На заседании мы приняли решение внедрить эту программу и новый экологичный стандарт съемок. Природа Крайнего Севера и Арктики очень хрупкая, и легче что-то предотвратить, чем потом что-то восстанавливать. Считать воздействие на окружающую среду мы сможем с помощью специально разработанного калькулятора углеродного следа "Кладония". Например, мы определяли воздействие кинопроизводства на природу, и больше всего при съемочном процессе идет нагрузка на транспорт", - сказала Солдатова.



Она пояснила, что для снижения углеродного следа необходимо развивать местный бизнес и привлекать к съемочному процессу как можно больше местных специалистов.

"В Мурманской области есть большой запрос на съемочные группы от столичных кинематографистов, поэтому мы регулярно организуем для северян бесплатные образовательные проекты, как, например, "Киноплощадка" в Печенгском округе Заполярья, тем самым готовим местных специалистов для больших российских кино- и телепроектов", - отметила Солдатова.



В поддержку нового стандарта "Зеленый экран", разработка которого была профинансирована правительством Мурманской области, было также решено объявить одноименный конкурс.

"Это первый конкурс экологичного производства кинопроектов, направленный на просвещение и распространение практик устойчивых съемок, где будут представлены номинации "Полнометражный игровой фильм", "Полнометражный документальный фильм", "Короткометражный игровой фильм", "Короткометражный документальный фильм", "Музыкальный видеоклип", "Видеоблогер", - сказала Солдатова.



Презентация конкурса "Зеленый экран" состоится на Московской международной неделе кино в августе.

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам поддержку, а также принят закон о кинорибейтах. В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Велга", "На выдохе", "Туман" и другие.