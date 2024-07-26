График кинопремьер этой недели

С 25 июля по 1 августа на экраны выходят российская спортивная драма «В потоке трех стихий», фильм «Она танцует» и канадский триллер «Собиратель душ». На онлайн-платформах стартуют сериал с новым взглядом на ренессансную классику «Декамерон» и восьмой сезон испанской «Элиты». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из фильма

«В потоке трех стихий»

Премьера: 25 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Андрей Свиридов.

Зачем смотреть: российская детективная драма к столетию вида спорта «прыжки в воду».

В центре сюжета профессиональный прыгун в воду Влад Фокин (Александр Головин). Он прославился участием в Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. Титулы и награды больше не имеют для него значения, он переживает черную полосу как в карьере, так и в личной жизни.

Отец Влада (Алексей Шевченков), который по совместительству его тренировал, не знает, как вывести сына из этого состояния безразличия. Но судьба неожиданно предоставляет спортсмену возможность изменить свою жизнь. Следственные органы просят Фокина помочь в расследовании резонансного преступления.

Ему предлагают принять участие в турнире по клифф-дайвингу. Правоохранительные органы верят, что среди участников соревнования можно встретить тех, кого они ищут, используя навыки в нырянии. Главный герой отправляется в Крым, где встречает давнего друга, который оказывает содействие преступникам.

«Она танцует»

Премьера: 26 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Анастасия Волынская, Антон Рогачев, Ростислав Бершауэр, Евгений Сыркин, Наиль Абдрахманов, Марина Игнатова, Александр Цыбульский, Наташа Васильева, Степан Гвоздиков, Элла Зверева.

Зачем смотреть: дебютный полнометражный фильм режиссера — номинанта на «Золотой орел» Оксаны Дегтяревой, в котором, по словам, хореографа Алексея Расторгуева, танец становится важным действующим лицом.

Сюжет данной картины состоит из четырех коротких историй, которые происходят в различные моменты жизни главной героини. Несмотря на их разрозненность, каждую из этих новелл связывает общая сюжетная линия.

Главная героиня фильма Ольга (Анастасия Волынская) видит в танце не просто профессию или хобби, а уникальный способ самовыражения и взаимодействия с окружающим миром. На протяжении почти двадцати лет в ее жизни появляются разные мужчины, каждый из которых сначала становится ее партнером по танцам, а затем и любовником.

Однако все ее попытки объединить любовь и танец оказываются безуспешными, пока она не встречает человека, совершенно не имеющего отношения к хореографии. Ради него Ольга готова сделать важнейший выбор в своей жизни.

«Собиратель душ»

Премьера: 25 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Кирнан Шипка, Джейсон Уилльям Дэй.

Зачем смотреть: один из самых странных фильмов ужасов года, снятый сыном легендарного Энтони Перкинса («Психо») — Осгудом Перкинсом.

Действие картины разворачивается в 1990-е годы в штате Орегон. Агент ФБР Ли Харкер (в исполнении Майки Монро), обладающая необычным даром предвидения, приступает к расследованию дела, которое на протяжении многих лет не поддается никому из ее коллег.

В этом штате десятилетиями происходят аналогичные трагедии: глава семьи неожиданно убивает близких, а потом и себя. При этом среди жертв обязательно фигурируют девятилетние дочери. На месте преступлений обязательно остается закодированное сообщение, подписанное псевдонимом Длинноногий (в российском прокате — Собиратель душ).

Однако самого Длинноногого поймать не удается. В итоге Харкер понимает, что между ней и беспощадным маньяком есть личная связь и ей необходимо срочно что-то предпринять, чтобы избежать трагедии еще в одной семье.

Премьера: 25 июля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Амер Чадха-Пател, Лейла Фарзад, Лу Гала, Каран Гилл, Тони Хейл, Сирша-Моника Джексон, Заша Мэмет, Дагги Макмикин, Джессика Пламмер, Таня Рейнольдс.

Зачем смотреть: новое драмеди от Netflix в декорациях эпохи Ренессанса, основанное на новеллах Джованни Боккаччо.

Действие сериала происходит в 1348 году в разгар эпидемии чумы в Италии. Группа вельмож вместе со своими слугами покинула Флоренцию и поселилась на загородной вилле Санта. Трое юношей и семь благородных дам стали строить новую жизнь на природе, пока в их родном городе умирали люди. Они пытались скоротать свободное время, рассказывая друг другу пикантные истории.

Из-за пьянства, обжорства и замкнутого пространства молодые люди начали вести себя распутно и поддались греховным помыслам, и их светская вечеринка и беззаботная жизнь вдали от бубонной чумы превратилась в гонку на выживание.

Восьмой сезон сериала «Элита»

Премьера: 25 июля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Мина Эль Хаммани, Мигель Бернардо, Глеб Абросимов, Марибель Верда, Надя Аль-Саиди Айял, Мирела Балич, Фернандо Линдес, Алехандро Альбаррасин.

Зачем смотреть: возвращение долгожданной пары Нади и Гусмана в заключительном сезоне нашумевшего испанского сериала.

Действие сериала по-прежнему происходит в частной школе «Лас-Энсинас», где учатся будущие лидеры международных компаний, банков и государственных институтов. В последнем сезоне Надя (Мина Эль Хаммани) и ее брат Омар (Омар Аюсо) воссоединятся накануне выпускного. В описании к тизеру было сказано, что «это не конец учебного года», а «конец эпохи».

История Нади началась в первом сезоне, когда ей пришлось перевестись в элитную школу из-за обрушения крыши на предыдущем месте учебы. Поскольку она была родом из рабочей семьи, в новом учебном заведении она чувствовала себя некомфортно и столкнулась с травлей и конфликтами, связанными, в частности, с религиозной темой. Однако вскоре Надя смогла завести друзей и после завершения школьного обучения поступила в университет в Нью-Йорке.

После отъезда Надя заверила Гусмана, что вернется. В специальных эпизодах от Netflix между третьим и четвертым сезонами пара пыталась поддерживать связь друг с другом, несмотря на расстояние. Однако в итоге в четвертом сезоне они решили разойтись.