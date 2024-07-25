Опубликован трейлер сериала «Город Бога»

Студия Max опубликовала трейлер сериала «Города Бога» — продолжения культового одноименного фильма 2002 года.

© Кадр из трейлера сериала "Город Бога"

Все на своих местах: события развернутся спустя 20 лет после оригинала в Рио-де-Жанейро, а главным героем станет Ракета.

Главные роли исполнили Уэйн ЛеГетт, Алешандре Родригис, Роберта Родригес, Тиагу Мартинс, Эдсон Оливейра и другие актеры.

Премьера первого сезона запланирована на 25 августа. В него войдут 6 серий.

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