Съемки фильма «Нахимовцы 2. Янтарный берег» завершились в июле 2024 года. В ленте снялись известные по фильму «Нахимовцы» Никита и Даниил Ходуновы, а также Анна Большова, Антон Батырев, Илья Малаков, Лада Чуровская и молодые артисты Катя Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов.

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Главный герой фильма 14-летний Егор, его отец, потомственный моряк, погиб, а мама перевела сына из Санкт-Петербургского в Калининградское Нахимовское училище. Егор – однофамилец героев первого фильма братьев Семена и Тимофея Логиновых, поэтому он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев, которым удалось не позволить банде «черных антикваров» завладеть орденом из музея Нахимовского училища. И план поначалу работает – популярность позволяет ему стать звездой класса.

На солнечном Янтарном берегу, в тренировочном лагере, нахимовцев ждет не только учеба, соревнования, шлюпочная практика и песни у костра, но и… первая любовь – в соседний лагерь приехала женская юношеская сборная по яхтингу. Однако впереди у ребят – опасные приключения. И Егору придется признать перед товарищами свой обман и, оказавшись в эпицентре операции по предотвращению теракта в Калининградском заливе, заслужить их уважение своими поступками, проявив мужество и героизм и оправдав звание нахимовца.

Производством проекта занималась студия «КиноПроба», режиссером стал Дмитрий Губарев («Про мою маму и про меня»), сценарий написали Кирилл Кондратов, Виктор Мельников и режиссер «Нахимовцев» Олег Штром, продюсеры – Юрий Обухов и Алексей Рязанцев.

Съемки проходили в различных локациях города Калининграда и области, также были задействованы, как и в первом фильме, корабли Военно-морского флота России.

Выход фильма на экраны запланирован на весну 2025 года.