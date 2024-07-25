В Белоруссии снимают военную драму «Карузо» про блокадный Ленинград

Актер Марк-Малик Мурашкин исполнит одну из главных ролей в семейной экшн-драме «Карузо» производства кинокомпании Рафаела Минасбекяна «МИРФИЛЬМ».

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Это история о мальчике и его собаке в блокадном Ленинграде, которые подвергаются смертельной опасности, чтобы добывать еду для семьи и для жителей всего дома.

«Мне очень хотелось найти историю к годовщине начала Великой Отечественной войны, которая, несмотря на все тяготы того периода, была бы светлой и доброй. Когда мы обнаружили реальную историю собаки, спасшей шестнадцать человек во время блокады Ленинграда, решение о создании сценария было принято сразу», - сказал Минасбекян.



Картина основана на реальных событиях и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В съемках фильма приняли участие актеры Светлана Иванова, Александр Балуев, Иван Колесников, а режиссером киноленты выступает Иван Харатьян.

Ранее стало известно, что в Удмуртии планируют снять короткометражный фильм, в основу сценария которого легла история военного детства солистки ансамбля «Бурановские бабушки» Галины Коневой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».