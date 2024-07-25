Фестиваль эмпатии «Плакать полезно» стартовал в киноцентре «Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» 25 июля стартовал необычный фестиваль эмпатии «Плакать полезно». Этот смотр «душевного кино» пройдет параллельно в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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А открывается он 25 июля показом в киноцентре «Октябрь» самого трогательного фильма всех времен и народов — «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма 2008 года. Кстати, перед показом зрителям будут раздавать бумажные носовые платочки — вы уже поняли, для чего? А после показа планируется обсуждение фильма с кинокритиками.

Также в рамках фестиваля 28 июля покажут аниме «Дитя погоды» режиссера Макото Синкая, а 4 августа — фэнтези «Голос монстра» режиссера Хуана Антонио Байоны с Лиамом Нисоном, Сигурни Уивер и Фелисити Джонс.

Закроется фестиваль 10 августа показом мелодрамы «Один день» режиссера Лоне Шерфиг, где главные роли сыграли Энн Хэтэуэй и Джим Стерджесс.

"День рождения — семейный праздник, и мы хотим разделить его с нашими зрителями, — говорит Виктория Ларина, директор по маркетингу кинопрокатной компании «Вольга». — Все 16 лет работы компании наши фильмы заставляли людей смеяться, плакать, волноваться, влюбляться, ненавидеть и радоваться. Терапевтический эффект кинематографа натолкнул нас на мысль: создать безопасное пространство для выражения чувств — фестиваль эмпатии."



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